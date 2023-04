Após o conturbado divórcio com Shakira, Gerard Piqué pode estar a planear aumentar a família e concretizar o sonho de ser pai de uma menina através de barriga de aluguer. A informação foi divulgada por um apresentador argentino num programa televisivo relacionado com gossip.

Javier Ceriani afirmou no 'Gossip No Like' "que Piqué quer ser pai de uma menina e vai fazê-lo com recurso a barriga de aluguer".

As declarações, citadas pelo espanhol El Nacional, dão conta de que a atual namorada do antigo jogador de futebol, Clara Chía, ficará de fora do projeto familiar.

O plano de voltar a ser pai e tentar ter uma menina já tinha sido pensado quando ainda estava com Shakira. Contudo, o fim da união faz com que este seja agora um projeto a solo.

Caso a informação seja verdadeira, Piqué seguirá os passos de Cristiano Ronaldo, que foi pai Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo com recurso a barrigas de aluguer.

Da união de largos anos com Shakira, recorde-se, resultam dois meninos, Sasha, de oito anos, e Milan, de nove. As crianças vivem atualmente com a mãe em Miami, decisão tomada após a separação. Piqué, que permanece em Espanha, vê os meninos com bastante menos regularidade.

