Desde o seu início, que a relação de Gerard Piqué e Clara Chía tem estado envolvida numa enorme polémica. Contudo, e apesar das especulações de traições (por parte do ex-jogador quando estava com Shakira), Gerard e Clara têm resistido e, segundo o Socialité, programa espanhol, o casalinho está pronto para dar o próximo passo: casar-se.

É indicado que o casal teria escolhido o dia 24 de junho para anunciar de forma oficial o seu noivado, contudo, estas informações não foram confirmadas.

Vale notar que no mês passado, o casal foi igualmente 'apanhado' numa luxuosa joalharia a olhar para um anel, o que desde logo deu origem aos rumores de casamento.

Piqué dá assim o passo que nunca conseguiu dar com Shakira. A publicação nota que apesar deste ter mostrado desejos de subir ao altar com a cantora, esta revelou-se com "medo" de assumir tal compromisso. Em entrevista, a artista chegou a dizer que preferia que Gerard a visse como sua "namorada" do que como sua mulher". O fim da relação de 12 anos foi anunciada em 2022.