Gerard Piqué e Clara Chía têm feito correr muita tinta na imprensa espanhola ao longo dos últimos meses. O casal, que se formou após a polémica separação do ex-jogador de futebol e Shakira, segue mais unido que nunca e uma das razões que o justifica, noticia o El Popular, será porque ambos defendem o poliamor.

Segundo o jornalista Marc Villanueva, do jornal espanhol El Nacional, tanto Piqué como Clara acreditam em romances que incluam terceiros.

Fontes revelaram que a jovem, de 23 anos, segue nas redes sociais páginas que abordam este tipo de relações. Assim, e depois de uma reflexão sobre o assunto, os dois decidiram manter um relacionamento aberto, alegadamente.

"A Clara Chía tem ideias muito liberais sobre as relações com o Piqué: um dos membros [do casal] pode apenas querer 'intimidade' com uma terceira pessoa e o outro pode consenti-lo. Ela defende as desvantagens da monogamia e as vantagens do poliamor", refere a fonte em questão.

Vale notar que Shakira e Piqué anunciaram a separação no verão do ano passado.