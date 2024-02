Depois de ter mostrado aos seguidores um desenho feito pela pequena Eva, Georgina Rodríguez destacou na sua página de Instagram algumas imagens de momentos passados com as crianças.

A companheira de Cristiano Ronaldo mostrou-se a viajar com os meninos, sem revelar o destino. "Para um lugar de fantasia com os meus bebés", apenas escreveu na legenda da publicação.

Entre as imagens podemos ver as crianças a caminho do jato privado e de Georgina a jogar cartas com Cristianinho. Veja tudo na galeria.

De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, de um ano, e Alana, de seis. Os gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e Cristianinho, de 13, nasceram através de uma barriga de aluguer.

O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

Leia Também: O presente da filha que 'derreteu' Georgina (e não custou 1 cêntimo)