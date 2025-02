Georgina Rodríguez protagonizou uma sessão fotográfica num campo de paddle e partilhou as imagens na sua página de Instagram.

Sem deixar a elegância de lado, a companheira de Cristiano Ronaldo usou uma mala da Chanel para guardar as bolas, além do look que também não ficou nada atrás.

Com um vestido rosa, ténis e meias brancas, é assim que podemos ver Georgina Rodríguez numa sessão fotográfica com um 'toque' de sensualidade. Veja as imagens na galeria.