Cristiano Ronaldo provou ser um eterno romântico ao assinalar publicamente esta sexta-feira, 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados. O craque português declarou-se à sua cara-metade, Georgina Rodríguez.

"My one and only Valentine. Always. A minha primeira e única namorada. Sempre", escreveu.

Às suas palavras, CR7 juntou uma fotografia do casal captada por paparazzi. Na imagem, ambos surgem sorridentes e animados.

Ora veja:

