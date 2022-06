Georgina Rodríguez ficou de coração apertado ao olhar para o céu esta terça-feira, 21 de junho. A namorada de Cristiano Ronaldo viu um rasgo de luz entre as nuvens e associou o brilho à presença do filho bebé que viu partir no momento em que dava à luz, em abril deste ano.

A namorada de Cristiano Ronaldo publicou nas redes sociais uma fotografia do céu e acrescentou dois emojis, um coração e outro em forma de anjo.

O bebé, cujo nome nunca foi revelado, era irmão gémeo de Bella Esmeralda. A menina, agora com dois meses, sobreviveu e deu à família motivos para enfrentar o momento delicado que a partida do bebé provocou.

A homenagem da namorada de CR7 ao filho bebé

Georgina Rodríguez, CR7 e as crianças, Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e a bebé Bella, encontram-se atualmente de férias com amigos e família em Palma de Maiorca.

