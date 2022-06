Dolores Aveiro juntou-se nas últimas horas ao filho e à restante família para as tradicionais férias de verão do clã Aveiro. Em Palma de Maiorca, a mãe de CR7 tem usado as redes sociais para partilhar com os fãs as imagens do reencontro com os netos.

Depois de ter-se mostrado com Cristianinho, o filho mais velho de Ronaldo, dona Dolores encantou os internautas ao publicar a primeira fotografia na qual surge com a neta recém-nascida ao colo.

"Netinha querida da avó", pode ler-se na legenda da imagem, na qual Dolores mostra a pequena Bella Esmeralda.

A bebé, recorde-se, nasceu há apenas dois meses. Georgina e Ronaldo deram as boas-vindas à filha, mas no momento do parto despediram-se do seu irmão gémeo - um menino que acabou por morrer.

CR7, recorde-se, é ainda pai de Alana Martina e dos gémeos Eva e Mateo.

