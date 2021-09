Dois dias depois de viajar para Manchester com as crianças, Georgina Rodríguez mostrou que a família está instalada e pronta para começar um novo capítulo.

Este domingo, a namorada de Cristiano Ronaldo publicou as primeiras imagens da vida em Manchester e afirmou que eram muitas as "saudades de viver no Reino Unido". Veja na galeria.

Recorde-se que o internacional português deixou recentemente a Juventus, na Itália, para regressar ao Manchester United, clube que já representou entre 2003 e 2009.

Foram entretanto reveladas pela imprensa britânica imagens da mansão que será o novo ninho de CR7, Georgina e dos filhos - Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina.

