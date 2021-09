Cristiano Ronaldo encontra-se a viver (mais um) ponto alto da sua carreira. O jogador de futebol português está de regresso ao Manchester United para felicidade dos adeptos do clube.

Esta mudança de carreira implicou, como seria de esperar, uma mudança de casa. Segundo o jornal The Sun, o craque irá para uma mansão no campo, longe dos olhares indiscretos, para viver com a família (pelo menos por enquanto).

A propriedade de luxo tem um complexo desportivo altamente equipado, incluindo piscina e jacuzzi.

A casa tem sete quartos, dando assim para acomodar a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos - Cristianinho, Mateo, Eva e Martina.

Veja na galeria as imagens da habitação.

Leia Também: Georgina Rodríguez viaja com os filhos para Manchester