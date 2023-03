Está quase a estrear a segunda temporada de 'Soy Georgina', a série que conta detalhes do quotidiano de Georgina Rodríguez.

A Netflix, em jeito de promoção, tem divulgado alguns apontamentos dos próximos episódios e ontem, dia 21 de março, foi publicado um vídeo que mostra a companheira de Cristiano Ronaldo a deliciar-se com um prato repleto de presunto e enchidos.

Nas imagens, Gio surge ao lado de uma amiga, que se mostra impressionada com a rapidez com que a modelo come o que tem à frente.

"Um bom enchido para mim significa alegria. Não podia viver sem enchidos", começou por dizer Georgina.

"Como sem medo e com prazer. Surpreende-me que, nos dias de hoje, haja gente que continue a estranhar na hora de me ver comer", atirou logo depois.

"Tu nem respiras, não?", brincou, por fim, a amiga da modelo.

Ora veja:

Leia Também: Georgina atira: "Para que não digam que nós ricas não trabalhamos"