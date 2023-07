Georgina Rodríguez soma e segue no que diz respeito aos projetos profissionais. A modelo, namorada de Cristiano Ronaldo, foi escolhida como o novo rosto de uma conhecida marca de roupa e acessórios, a Guess.

"Feliz em partilhar com todos vocês a minha nova campanha internacional com a Guess", anunciou na rede social Instagram, onde divulgou as primeiras imagens da produção.

"Muito obrigado Paulo Marciano e a toda a equipa maravilhosa", disse ainda, mostrando-se "agradecida a Deus pelas oportunidades com que a tem brindado".

