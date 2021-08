Georgina Rodríguez voltou a presentear os seus seguidores do Instagram com um momento amoroso onde são as crianças lá de casa as principais protagonistas.

A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo onde revela as cantorias que fazem parte da rotina dos mais pequenos, Alana e os gémeos Eva e Mateo, na hora de deitar.

"Não consigo amá-los mais", declara a namorada de Cristiano Ronaldo na legendada das ternurentas imagens.

Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, seu filho mais velho, que regressou no início da semana a Itália depois de umas férias com a avó Dolores Aveiro na Madeira.

