De férias, Georgina Rodríguez tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram alguns dos luxos a que tem tido acesso, juntamente com o companheiro, Cristiano Ronaldo.

Ainda este sábado, dia 18, a espanhola publicou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual surge a bordo de um super iate, juntamente com o craque português.

Na legenda da publicação apenas escreveu "CG", referindo-se desta forma às iniciais dos nomes de cada um.

Uma imagem, que por motivos óbvios, não passou despercebida...

