A companheira do craque português publicou uma nova fotografia do casal no Instagram.

Depois de terem destacado no Instagram um vídeo em família 'inspirado' em Beyoncé, Georgina Rodríguez mostrou aos seguidores um momento relaxante com Cristiano Ronaldo. O casal aproveitou este domingo para descansar enquanto passeava de barco. Durante a viagem houve tempo para uma selfie, que foi depois destacada nas stories da página de Instagram de Georgina. Um momento "relaxante" que a companheira de CR7 não resistiu em partilhar com os seguidores. Veja a referida publicação na imagem abaixo: Publicação de Georgina Rodríguez© Instagram Leia Também: Cristiano Ronaldo partilha vídeo em família... inspirado em Beyoncé