Cristiano Ronaldo partilhou com os seus seguidores do Instagram um divertido vídeo em família. Na gravação, o jogador, a companheira - Georgina Rodríguez e os filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina dizem palavras inspiradas numa das músicas de Beyoncé.

Falamos do sucesso de 2009, 'If I Were A Boy'.

"Intimacy

Honesty

Commitment

You

Me

Us", escreveu o craque na legenda da publicação.

Ora veja:

Aproveite ainda para dar uma espreitadela ao videoclipe da música:

