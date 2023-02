Georgina Rodríguez dedicou uma mensagem a Cristiano Ronaldo na sua página de Instagram esta segunda-feira, um dia depois de o craque ter completado 38 anos, este domingo, dia 5 de fevereiro.

Junto de uma carinhosa fotografia de ambos, a companheira do futebolista escreveu: "Dias felizes para o amor da minha vida. Apaixonada por ti e pelo que somos juntos (vezes) seis. Bênçãos".

De recordar que Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho, de 12 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, que nasceram através de uma barriga de aluguer. CR7 e Georgina Rodríguez deram as boas-vindas à pequena Alana Martina há cinco anos, e à bebé Bella em abril do ano passado. O casal viu partiu o filho Angel durante o parto no ano passado. Era gémeo de Bella.

No dia do aniversário de Cristiano Ronaldo, como é habitual, o craque recebeu mensagens da família, da mãe Dolores Aveiro e das irmãs Elma e Katia.