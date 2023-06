Em casa de Cristiano Ronaldo comemorou-se o aniversário dos gémeos Eva e Mateo esta segunda-feira, dia 5 de junho. Os meninos completara seis anos e houve, como seria de esperar, direito a festa.

No Instagram, Cristiano publicou uma fotografia da comemoração, assim como Georgina. No entanto, a companheira de CR7 juntou várias imagens deste momento especial, tendo começado por destacar o look que escolheu usar na ocasião. Trata-se de um vestido branco, justo e curto, com botas em verniz roxas.

Na caixa de comentários foram muitos os que criticaram Georgina por ter começado a publicação a exibir o look em vez de mostrar primeiro a foto da família no aniversário dos meninos.

"Mulher vazia e materialista! Ela comemora o aniversário dos filhos e a primeira coisa que faz é mostrar-se e só depois as crianças. E não podia faltar a exibição desnecessária", escreveu um internauta. "É o aniversário dos seus filhos, mas você ainda se destaca primeiro", escreveu outro seguidor.

Apesar de várias críticas, também foram muitos os que defenderam Georgina. "Parem de criticar. Vocês gostavam de ter a vida que ela tem, todos nós gostávamos de andar como ela", disse uma seguidora. "O Instagram é dela, ela faz o que quer", lê-se entre as várias reações.



© Instagram - Georgina Rodríguez

