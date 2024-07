Georgina Rodríguez filmou Cristiano Ronaldo a jogar futebol com o filho, Mateo, no jardim e publicou depois as imagens no Instagram.

No vídeo, que pode ver na galeria, CR7 surge com o menino no jardim da nova casa em Cascais.

De recordar que o filho mais velho, Cristianinho, está a desfrutar de umas férias com a avó e as tias no Algarve.

Cristiano e Georgina também mostraram nas redes sociais o concerto privado de Richie Campbell na nova casa do casal em Cascais. Veja aqui.