O cantor português cantou ao vivo a música 'Do you no wrong'.

Cristiano Ronaldo juntou os amigos esta quinta-feira para um concerto privado de Richie Campbell. O momento foi divulgado pelo internacional português nas suas redes sociais. Nas imagens é possível ver-se Georgina Rodríguez e os filhos Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, assim como vários amigos do casal, entre os quais o também jogador Diogo Dalot. O vídeo revela o momento em que Richie Campbell canta ao vivo um dos seus maiores 'hits', 'Do you no wrong'. De seguida, foi publicada ainda uma fotografia de grupo, alegadamente tirada na casa do jogador do Al Nassr. © Instagram/ Cristiano Ronaldo Confira o momento na galeria de imagens acima.