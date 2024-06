Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, comemorou o seu 14.º aniversário esta segunda-feira, dia 17 de junho.

Foi só esta terça-feira que Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia antiga com o filho do craque, assim como um vídeo do aniversário deste ano, no qual também aparecem os restantes filhos de CR7.

"Feliz aniversário para o meu mais velho! Amo-te daqui até à lua", escreveu Gio na legenda da publicação, que pode ver abaixo.

