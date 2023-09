George e Amal Clooney organizaram em nome da Clooney Foundation for Justice, e juntamente com outros parceiros, a gala dos Albie Awards.

A ocasião especial que levou o casal a vestir-se a rigor e deslumbraram no evento com o look que escolheram usar.

De acordo com a People, Amal apareceu com um vestido Versace branco. Por sua vez, o ator optou pelo clássico fato preto com camisa branca e laço e sapatos também pretos.

Veja algumas imagens na galeria.

