Viola Davis foi uma das várias caras conhecidas que se juntaram na noite de quinta-feira no The Albies, em Nova Iorque, num evento organizado por Amal e George Clooney.

A atriz, de 58 anos, destacou-se na ocasião com a escolha do look, tendo deslumbrado num elegante vestido lilás. Um modelo justo, comprido e com ombros caídos. Para completar o visual, acrescentou uns brincos e uma pulseira.

Da referir que Viola Davis não esteve sozinha, pois contou com a companhia do marido, Julius Tennon. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: As estrelas mais bem vestidas da gala dos People Choice Country Awards