Várias estrelas reuniram-se na cerimónia inaugural da entrega dos People Choice Country Awards na noite de quinta-feira, no Grand Ole Opry, em Nashville.

Sendo um dia de gala, os looks foram escolhidos a rigor e são várias as opções no que à moda diz respeito.

Veja na galeria quem foram as estrelas mais bem vestidas do evento, seleção feita pela revista People.

Leia Também: O look 'colegial' de Liliana Filipa que fez sucesso em Paris