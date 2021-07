George Clooney e a família foram 'apanhados' pelas devastadoras enchentes e deslizes de terras que se fizeram sentir no norte de Itália, na terça-feira, enquanto passavam férias na casa no Lago Como.

Muitas famílias foram resgatadas depois de várias cidades na zona do Lago Como terem sido inundadas, e o ator assistiu a tal momento.

De acordo com a imprensa internacional, a propriedade de Clooney acabou por ficar 'bloqueada' com destroços que foram levados pela força da água, mas, felizmente, a família saiu ilesa e a habitação não foi danificada.

"É muito pior do que eu pensava", disse o ator à TG1, tendo sido visto a ajudar os habitantes. "Estávamos em Cernobbio e foi muito mau, mas aqui em Laglio é muito pior", acrescentou.

"Eles estimam que possa levar anos e milhões de dólares até recuperar dos danos. Esta cidade está aqui desde sempre, vai continuar e ficar mais forte, vai voltar melhor. Esta é uma cidade muito resistente", rematou.

Por sua vez, o autarca Roberto Pozzi falou com o The Sun sobre o resultado do temporal que se fez sentir no país e os estragos causados. "O barrulho e a força da água eram incríveis. Nunca vi nada assim", partilhou, acrescentando depois informações em relação à casa de George Clooney.

"O George e a família estão aqui e a estrada perto da casa deles está intransitável em algumas zonas, mas eles estão em segurança e não houve danos na propriedade", destacou.

