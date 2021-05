George Clooney está de parabéns esta quinta-feira, 6 de maio. O ator completa 60 anos cheios de elegância e muito charme.

Pai de duas crianças, os gémeos Alexander e Ella, de três anos, fruto do casamento com Amal Alamuddin, com quem deu o nó em 2014, a idade parece não passar pelo artista.

Sendo o galã de Hollywood, não podíamos deixar passar a data em branco e por isso reunimos, na galeria, algumas imagens do ator... cuja sensualidade nunca envelhece.

