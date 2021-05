George Clooney participou num vídeo para promover uma ação de angariação de fundos para a sua fundação, a The Clooney Foundation for Justice - dedicada a abusos de direitos humanos - em parceria com a Omaze, e as imagens estão a tornar-se virais. Isto porque o ator decidiu prender atenções ao abrir portas de uma divisão especial de sua casa.

O ator protagoniza um vídeo cheio de humor, intitulado 'George Clooney: o pior companheiro de quarto pandémico do mundo', no qual mostra um quarto com várias peças com o rosto de Brad Pitt estampado.

Esta campanha para a ação de caridade tem como prémio uma viagem para duas pessoas a Lake Como, em Itália, e a visita à propriedade de Amal e George Clooney.

Veja abaixo o vídeo.

