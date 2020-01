As gémeas Nikki e Brie Bella estão grávidas! A notícia foi dada esta quarta-feira em entrevista à People e apanhou os fãs das estrelas de WWE despercebidos.

Segundo contaram as irmãs, não estava planeado que vivessem esta experiência na mesma altura mas acabaram por engravidar apenas com uma semana de diferença.

No entanto, o estado de graça não é uma estreia para ambas. Brie Bella é já mãe de uma menina, Birdie, de dois anos.

Vale recordar que as gémeas retiraram-se oficialmente do Wrestling no ano passado e têm estado dedicadas a outros projetos, nomeadamente ao reality show 'Total Bellas'.

