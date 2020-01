Débora Monteiro prepara-se para ser mãe pela primeira vez, uma notícia que a foi confirmada pela própria atriz.

As suspeitas da gestação chegaram depois de Débora ter partilhado um vídeo nas stories da sua página do Instgaram onde surge a treinar e a sua 'barriguinha' não passou despercebida. "Vai gordinha... A cuidar dos meus miúdos", escreveu no vídeo, que pode ver na galeria.

Rumores que acabaram por ser confirmados ao Fama ao Minuto. "Ela está muito muito feliz", acrescentou ainda a agência que representa a figura pública.

Recorde-se que nos últimos tempos a atriz já tinha expressado publicamente a sua vontade de ser mãe. Este será o primeiro filho em comum com o namorado Miguel Mouzinho.