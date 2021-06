De férias, embora que não tenha revelado o destino de eleição, Kate Hudson tem aproveitado os dias de descanso ao máximo e na companhia da família. Na sua conta de Instagram, onde tem mais de 13 milhões de seguidores, a atriz de 42 anos partilhou momentos recentes vividos em família.

Note-se que Kate é mãe de Ryder, de 17 anos, fruto do antigo casamento com Chris Robinson, Bingham, de nove, que nasceu do relacionamento terminado com com o ex-noivo Matt Bellamy, e Rani Rose, de dois, com o atual namorado, o músico Danny Fujikawa.

