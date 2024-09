Goldie Hawn e Kurt Russell, e os filhos Kate Hudson e Oliver Hudson, estiveram presentes na Goldie Hawn Foundation and MindUp’s Love-in Gala numa rara aparição em conjunto.

O evento aconteceu na noite de sexta-feira, 27 de setembro, em Beverly Hills, na Califórnia (EUA).

Goldie Hawn vestiu um fato preto e branco, com saltos altos pretos, cor que o marido também optou para o seu look, com uma gravata azul.

Já Kate, usou um vestido comprido, com alça pelo pescoço, num outfit cheio de brilho.

© Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

O MindUp, que celebra o seu 20.º aniversário este ano, é um programa de prevenção de saúde mental.

Na gala estiveram presentes outras celebridades como Demi Moore, Melanie Griffith, Fergie, Martin Short e Max Greenfield.

