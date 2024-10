Goldie Hawn, atriz de 78 anos, e Kurt Russell, ator de 73, começaram a namorar em 1983 e estão juntos desde então. Atualmente, namoram há mais de 40 anos e a E! News quis saber qual o segredo para um bom e longo relacionamento.

O casal esteve presente no evento solidário da Fundação Goldie Hawn da MindUP, na passada sexta-feira, 27 de setembro.

Quando questionados sobre a relação de longa data, Hawn respondeu sem tabus. "Têm que ter bom sexo", começou por afirmar. "Porque o sexo é algo que vos conecta e cria um sentimento de pertença. As pessoas que têm relacionamentos sexuais saudáveis ​​geralmente duram muito mais tempo. Mas não é só por causa do ato, é por causa do calor e da intimidade que ele cria", explicou a atriz.

Hawn e Russell têm quatro filhos, mas apenas Wyatt Russell é fruto do seu relacionamento. Oliver Hudson e Kate Hudson são fruto do relacionamento anterior de Goldie com Bill Hudson. Por sua vez, Kurt Russell também tem um filho mais velho, Boston Russell, que nasceu da relação com a sua ex-mulher Season Hubley .

"Vocês também têm de ser gentis um com o outro de vez em quando", prosseguiu Hawn em tom de brincadeira.

Na entrevista, o ator acrescentou ainda: "Depois de tantos anos, vocês terão experimentado quase tudo o que há para experimentar juntos. Terão vivido todos os altos e baixos e percebido o que eles significam. Eu simplesmente amo o facto de nós nos conhecermos tão bem, e ainda assim continuarmos a gostar de estar juntos", concluiu.

