Nicolas Cage, nome artístico de Nicolas Kim Coppola, celebra 60 anos este domingo, dia 7 de janeiro.

Ao longo da sua carreira de mais de quatro décadas, o conceituado ator e produtor venceu um Óscar e um Globo de Ouro, em 1996, de Melhor Ator pelo seu papel em 'Leaving Las Vegas'.

Ao longo da sua vida foi casado cinco vezes, primeiro com a atriz Patricia Arquette (1995-2001), com Lisa Marie Presley (2002-2004), com Alice Kim (2004-2016) - com quem teve um filho, Kal-el, em 2005 - e com Erika Koike, com quem contraiu matrimónio em 2019 tendo pedido a anulação quatro dias mais tarde.

Já em 2021 voltou a casar-se, desta vez com a bailarina japonesa Riko Shibata, com quem se mantém até hoje, uma relação da qual nasceu uma menina, August Francesca. O ator tem ainda um filho mais velho, Weston, de 33 anos, fruto de uma breve relação com a atriz Christina Fulton.

