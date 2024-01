Paris Hilton está a "aprender a dizer não" a algumas ofertas de trabalho para poder passar mais tempo com os seus dois filhos.

A socialite deu as boas-vindas ao filho, Phoenix, em janeiro de 2023, e à filha, London, em novembro do mesmo ano, ambos nascidos através de barriga de aluguer e frutos do seu casamento com Carter Reum.

Agora, Paris revelou que está a tentar encontrar o equilíbrio perfeito entre trabalho e maternidade. "A única questão de ser mãe e trabalhar é ter que equilibrar tudo. Tenho uma agenda maluca. Então, estou a aprender a dizer não e a tentar passar o máximo de tempo possível com os meus filhos", referiu, em entrevista à CNN.

Sobre a filha, a socialite acrescentou. "Ela está a ir muito bem, a minha princesinha. Sinto-me nas nuvens. Estamos tão apaixonados por ela", completou.