Cristina Ferreira gosta de manter as suas rotinas, sobretudo nos dias de descanso, como o sábado. Numa conversa com Maria Cerqueira Gomes, que recebeu no seu programa de hoje, 15 de dezembro, a apresentadora partilhou a sua rotina todos os sábados.

"Acordo às sete e tal, porque o meu corpo está para acordar a esta hora e não muda. Vou para a Ericeira. A primeira coisa que faço é ir à pastelaria: vou comer um pão de leite com fiambre e um galão, com leite sem lactose e a escaldar. Às vezes ainda provo um pão de Deus. Depois vou andar, fazer uma hora e tal de caminhada. Depois vou às compras e depois para casa. E não faço mais nada", explicou.

