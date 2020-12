Vai ser transmitida já esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, a entrevista de Cristina Ferreira a Cláudio Ramos, no programa 'Conta-me', da TVI. E dias antes da conversa ir para o ar, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal decidiu partilhar no Instagram um excerto deste momento.

Inicialmente, Cláudio Ramos começa por dizer a Cristina que a mãe "foi uma super mulher".

"Nunca disse à minha mãe o que era ou deixava de ser. A mãe sabe", acrescentou, referindo-se à sua orientação sexual.

"Não sou nada o género de pessoa que diz que ficou traumatizado porque o pai lhe dizia que era maricas. Estou-me a borrifar. A minha cabeça estava bem resolvida", continuou.

De seguida, o apresentador falou sobre a ex-mulher, com quem tem uma filha em comum, afirmando que a antiga companheira "sofreu muito". "Sofreu mais do que eu. Ela não estava nada à espera. Eu fui muito egoísta. Aí eu sei que fui egoísta", confessou, recordando o momento em que se separou da companheira e lhe falou sobre a sua orientação sexual.

"Não é uma rivalidade, eu não a troquei por uma mulher, acho que isso ajuda muito", realçou também.

No vídeo que foi partilhado na rede social, esta terça-feira, Cláudio fala ainda da despedida da SIC. Veja na publicação abaixo:

