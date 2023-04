Fruto da parceria que mantém há algum tempo com a Intimissimi, Margarida Corceiro foi desafiada a escrever "uma carta" à criança que foi em tempos.

No Instagram, a atriz, que agora tem 20 anos, desabafou sobre os complexos que tinha em relação ao seu corpo quando era mais nova, enquanto partilhou novas fotografias em lingerie.

"Eu não sou de grandes palavras porque acredito que há um tempo certo para tudo e que a viver é que vamos aprendendo mas, ainda assim, havia sempre qualquer coisa que podia dizer. Fui ganhando confiança em mim e no meu corpo à medida que fui crescendo, e é importante sabermos valorizar-nos, sempre", começou por escrever.

"Dizia, por exemplo, à Magui pequenina, que é ok termos medos, que é ok sermos vulneráveis, é ok sorrir, chorar, dançar e sentir borboletas na barriga e dizia que é incrível ser mulher! Somos maravilhosas e isso não há ninguém que possa mudar", acrescentou.

Por fim, Margarida fez notar que é "bom saber que todos os corpos contam" e que todas as mulheres são "importantes".