Mãe de cinco filhas muito famosas, Kris Jenner não podia estar mais feliz com a família que construiu. "Não há nada nesta vida que me dê mais alegria do que ser mãe", começou por dizer a celebridade na sua página de Instagram, onde assinalou o Dia Nacional das Filhas.

"Fui abençoada com as filhas mais incríveis que estão constantemente a surpreenderem-me e a deixarem-me muito orgulhosa a cada dia", acrescentou, identificando de seguida todas as filhas, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie.

"Obrigada por me escolherem como vossa mãe. Amo-vos daqui até a lua e da lua até aqui", afirmou.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda o filho. "E obrigada Rob... tu és um pai incrível para a Dream, e eu amo-vos muito aos dois", rematou.

Leia Também: Kris Jenner emociona-se com fim de 'Keeping Up with the Kardashians'