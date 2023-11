Timothée Chalamet foi o centro das atenções na antestreia do filme 'Wonka' no The Royal Festival Hall, em Londres, esta terça-feira, 28 de novembro.

Para a ocasião, o ator de Hollywood - um dos mais reconhecidos da atualidade - deu nas vistas com um visual inovador e cheio de personalidade.

Chalamet brilhou com um fato em veludo e em tons de fúcsia.

O colar também acabou por se destacar.

Recorde-se que o filme tem estreia marca para o dia 14 de dezembro em Portugal.

