Está a formar-se um movimento nas redes sociais, praticamente sem o envolvimento da 'princesa da pop', chamado #FreeBritney (#LibertemABritney), a pedir para que a artista seja libertada das restrições jurídicas que lhe foram impostas quando enfrentou problemas de saúde mental.

Há uma década que alguns fãs devotos da estrela pop têm estado progressivamente mais preocupados com a sua saúde e segurança, principalmente depois de ter sido colocada sob guarda legal do pai, em 2008, tendo este o poder sobre todas as suas finanças.

Têm circulado teorias na Internet ainda devido ao conteúdo estranho que a cantora tem publicado nas redes sociais ultimamente e outras celebridades, assim como os familiares de Britney, fizeram comentários sobre o movimento em crescimento.

O pai, Jamie Spears, terá reagido à campanha com raiva, afirmando que se trata de uma "conspiração" que está a danificar a sua imagem pública.

Embora tenha negado todas as alegações feitas contra ele e dito que este assunto é privado, as dificuldades de Britney Spears foram sempre tornadas públicas, o que levanta dúvidas. Estará a estrela pop realmente a pedir ajuda e as pessoas só estão a prestar atenção agora ou será tudo uma teoria da conspiração?

