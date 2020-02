Frederico Morais é um dos 36 surfistas profissionais que vão participar na ronda inaugural da edição deste ano da Corona Pro Gold Coast, uma das competições internacionais do WTC 2020, o Circuito Mundial Masculino de Surfe, que se volta a disputar na praia de Snapper Rocks, em Queensland. Antes da partida para a Austrália, Kikas, como também é conhecido, confessou-se muito entusiasmado com a participação na prova que marca a sua estreia naquele campeonato.

"Está na altura de partir... outra vez! Sempre que saio para mais uma viagem, vou cheio de garra, de vontade de vencer e de orgulho por ser português e de poder levar a nossa bandeira bem alto", assumiu o surfista de 28 anos. "De partida para a Austrália para continuar a época, depois de uns dias muito intensos aqui em Portugal. Incrível como estar em casa, surfar as nossas ondas e estar com a família e os amigos me repõem tudo o que preciso", desabafou.

"Não sei como foram os vossos últimos dias de surfe, mas os meus tiveram de tudo... Tubos, manobras e pranchas partidas. Numa praia que adoro visitar sempre que posso e que me brinda sempre com altas ondas", escreveu Frederico Morais na legenda de uma das últimas fotografias que tirou em Portugal antes de embarcar para a Austrália. No final de janeiro, o desportista cascalense participou numa competição de surfe, em Taghazout, perto de Agadir, em Marrocos.