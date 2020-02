De férias em Marraquexe, em Marrocos, Rita Pereira tem exibido as suas curvas em fotografias sensuais e os fãs não têm perdido a oportunidade para a elogiar publicamente. Depois de ter sido arrasada por muitos do que não têm apreciado os visuais que a atriz e apresentadora de televisão tem usado no programa "Dança com as estrelas", a artista tem feito furor com as últimas publicações nas redes sociais. "Estás uma gata", elogiou Bruno Rodrigues, um dos fãs.

"Agora posso dizer que já vi uma das belezas das mil e uma noites", desabafou também Paulo Pereira. "Bela por dentro e por fora", comentou, pouco depois, Carina Botelho, outra das seguidoras. "És linda", considera Hélder Santos. Na véspera de embarcar para Marraquexe, Rita Pereira apresentou a segunda emissão do programa da TVI com um sensual vestido prateado da etiqueta kosovar Valdrin Sahiti e com um toucado da designer portuguesa Cata Vassalo.

O look, que também incluía umas botas de cano alto da Steve Madden, não agradou a muitos admiradores. "Não gosto. Não tenho apreciado nada os teus vestidos de apresentação do programa. Acho demasiado", criticou uma das seguidoras. "Essas botas ficam horríveis nesse vestido! Dão-te um ar deselegante e pindérico. Estragam toda a beleza do vestido", opinou também Adry Costa. Indiferente às críticas, Rita Pereira viajou no dia seguinte para Marrocos.