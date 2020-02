Ruben Rua publicou três fotografias sensuais tiradas no duche nas redes sociais e os (muitos) seguidores não perderam tempo a reagir. "Uma gaja é católica, vai a missa e reza mas, depois, vemos este pecado e até os santos se perdem", ironizou Susana Gomes, uma das fãs do modelo, apresentador e ator de 33 anos que comentaram a publicação. "Vens para aqui incendiar o Instagram. Depois, não queiras ser chamado de incendiário", elogiou outra, Vânia Marinho.

Enquanto aguarda pela reunião com o novo diretor de programas da TVI, Nuno Santos, que vai determinar o seu futuro no canal, reagendada para o final do mês depois de um primeiro adiamento, o apresentador, modelo e ator portuense, que coapresentou "First dates" e "Like me", continua a deliciar os milhares que o seguem nas redes sociais com as imagens sedutoras que vai partilhando, como é o caso das que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue.