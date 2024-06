Francisco Monteiro foi o padrinho da Marcha de Santa Engrácia na companhia de Bárbara Parada. Durante o desfile pela Avenida da Liberdade, o antigo concorrente do 'Big Brother' sofreu um percalço, nomeadamente uma queda, conforme destacou na sua página de Instagram.

"Sobre a marcha: não tenho palavras para o vosso carinho, obrigado. Todos percebemos que tive queda para a marcha. Obrigada pelas mensagens. Já fui fazer exames e só amanhã terei certezas, mas possivelmente fraturei (novamente) o pulso esquerdo", lê-se numa partilha na qual aparece a receber tratamento.

Esta semana, note-se, Parada esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no 'Dois às 10', a quem negou estar a namorar com Zaza. No entanto, admitiu que eram amigos muito próximos e que gostavam de estar um com o outro.



© Instagram - Francisco Monteiro

Recorde: Parada diz que está a "conhecer" Zaza e responde: "Já deram beijinhos?"