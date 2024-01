Francisco Monteiro venceu na madrugada do primeiro dia do ano a edição de 2023 do 'Big Brother' e, desde então, tem sido uma loucura em torno do jovem.

Aos 28 anos, o jogador de padel mudou por completo a sua vida e na rua já não passa despercebido - nem mesmo nas redes sociais.

No Instagram, o número de seguidores não para de aumentar e, no momento da publicação deste artigo, Zaza já conta com mais de 100 mil seguidores, registo muito interessante quando comparado com o do seu antecessor, Miguel Vicente, o vencedor da edição de 2022 deste mesmo reality show, que tem atualmente 93 mil e 600 seguidores nesta plataforma.

Hugo Andrade, o segundo classificado do 'BB', tem 31 mil seguidores e Márcia Soares, com quem Francisco Monteiro viveu uma relação de amor-ódio na 'casa mais vigiada do país', já soma mais de 54 mil e 500.

De acordo com um levantamento feito por uma conta de TikTok, Francisco entrou no 'Big Brother' com 1.300 seguidores, Hugo Andrade com 25 e Márcia com 600.

