Francisco Monteiro está determinado em abandonar o 'Big Brother' caso tenha de continuar a conviver com Joana Sobral. Os desentendimentos entre os dois subiram de tom depois de Joana ter dito que o colega de casa é agressivo com as mulheres, acusação que Francisco recusa tolerar.

Assim, o participante de Matosinhos tem vindo, nas últimas horas, a ameaçar que irá desistir do programa, incentivando assim a expulsão de Joana, que é uma das nomeadas desta semana.

Francisco, desta forma, faz crer que caso Joana continue no jogo, é ele que irá desistir do reality show.

Veja aqui e aqui os vídeos que comprovam a intenção de Francisco Monteiro de sair do programa.

