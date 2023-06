Francisco Moita Flores foi hoje, 13 de junho, um dos convidados do programa 'Dois às 10', na TVI. À conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, o escritor e antigo comentador televisivo lembrou um dos momentos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, quando sofreu um enfarte há nove meses, durante a Feira do Livro em Lisboa.

"Estavam três médicos a comprar livros, um deles, um cardiologista, estava ao pé de mim. Acorreram e fizeram o processo de reanimação. A partir daí conseguiram estabilizar, veio um desfibrilhador que existe na feira, chegou o INEM, que me levou para Santa Marta e fui lá operado", descreve, confessando, contudo, que não se lembra de nada desde que desmaiou.

O susto de saúde levou a que o convidado alterasse o seu estilo de vida tendo deixado, por exemplo, de fumar 40 cigarros por dia: "Percebo que é um estupidez, como é uma estupidez a minha dedicação à comida alentejana nas suas formas mais pesadas", faz saber.

Os primeiros tempos de recuperação foram igualmente desafiantes, uma vez que Francisco chegou a esquecer-se do nome dos próprios filhos. "Não conseguia memorizar conversas, o que eu lia, fiquei preocupado porque pensava que tinha ficado com sequelas nas cabeça", revela.

