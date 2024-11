Cláudio Ramos confessou em direto esta quarta-feira, 27 de novembro, qual o seu ritual de todas as noites.

"Eu alongo todas as noites antes de me deitar", realçou no 'Dois às 10' em conversa com Cristina Ferreira e o personal trainer Francisco Macão.

"Todos os dias antes de dormir, faço isto", disse ainda, exemplificando em estúdio o alongamento - que consiste em colocar uma perna à frente, outra para trás e inclinar o tronco para a frente.

Além dos alongamentos, Cláudio Ramos confessou ainda que "reza todos os dias" antes de dormir. "Rezo o Pai Nosso, a Avé Maria e converso com Deus", disse.

Leia Também: Cláudio Ramos lembra momento em que desmaiou no 'Big Brother'