Tal como prometido, Cristina Ferreira falou esta segunda-feira ao país para apresentar o novo grande projeto da TVI - a novela 'Festa é Festa'.

Um projeto "em que a ficção e a realidade se cruzam" e que conta com a estreia de Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes como atriz.

A jovem Francisca, de apenas 18 anos, marcou presença na apresentação e esteve ao lado de Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal, bem como do restante elenco da trama - do qual fazem parte nomes como Pedro Teixeira, Sílvia Rizzo, Ana Brito e Cunha, Pedro Teixeira e Ana Guiomar.

No Instagram, a jovem Francisca reagiu à sua primeira aparição no canal e agradeceu o apoio que tem recebido.

"'Festa é Festa'!!! Desejosa de poder partilhar esta aventura convosco. Obrigada a todos pelas palavras bonitas", declara a filha de Maria Cerqueira Gomes.

Este será o primeiro trabalho em representação de Francisca, o que gerou diversas críticas à TVI pelo facto de voltar a apostar em jovens sem formação. Como forma de responder a todas as polémicas que se geraram em torno da jovem Francisca e da sua ligação à estação, a TVI lançou um comunicado onde deixa clara a sua posição.

