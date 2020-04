Arrancou este domingo, dia 26, o tão aguardado 'Big Brother Zoom'. O formato, pensado tendo em conta a prevenção contra a COVID-19, permite que o público conheça os concorrentes, que atualmente estão isolados individualmente em apartamentos, antes de chegarem à 'casa mais vigiada do país'.

Contudo, na gala de estreia, Cláudio Ramos não deixou de levantar o véu sobre aquele que será o palco do regresso do reality show mais popular da estação de Queluz e mostrou os pormenores do interior da casa.

"É um luxo! Nenhuma casa em 20 anos foi assim", afirmou.

Curioso? Espreite as imagens na galeria.

